РИАМО - 31 дек. В Московской области для запуска фейерверков на новогодние праздники подготовили 451 площадку, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России обеспечат пожарную безопасность новогодних и рождественских мероприятий в Подмосковье», - говорится в сообщении.

На объектах, где проходят праздничные мероприятия с детьми, запланировано дежурство инспекторов государственного пожарного надзора, а также личного состава пожарно-спасательных подразделений.

В Шатуре для запуска салютов подготовили площадку в сквере «Олимпийский», в Электростали – на озере Юбилейное и на аллее у Фрязевского шоссе, в Котельниках - микрорайон Силикат, в районе дома 29, микрорайон Ковровый, в районе дома 6, и микрорайон Белая Дача, в районе дома 3.

Также в Домодедове запускать праздничный фейерверк можно будет на площади 30-летия Победы и площади Гагарина (ГДК «Авиатор»), в Щелкове – на площадке на улице Талсинской, дом 1а, и в карьере на улице Институтской.

Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах или отделах, при покупке следует особое внимание обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия, инструкции по применению.

Чтобы избежать несчастных случаев, нужно строго следовать инструкции по применению пиротехнического изделия.

При эксплуатации фейерверков ни в коем случае нельзя их ронять или бросать, хранить пиротехнику без упаковки.

При запуске не нужно направлять работающий салют в сторону людей, нельзя бросать их в костер, носить в кармане или близко к телу.

Кроме того, не стоит наклоняться над фейерверком во время его использования, запускать изделия с истекшим сроком годности или видимыми повреждениями.

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