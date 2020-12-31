РИАМО - 31 дек. Эксперты Общероссийского народного фронта призвали Ростуризм проанализировать ситуацию с потоком путешественников, которые отправляются в поездки по России на праздниках, а аэропорты – обеспечить прием и отправку пассажиров с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщается на сайте ОНФ.

Как подчеркнул координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России», телеведущий Денис Полунчуков, сейчас в аэропортах Московского региона и других субъектов РФ складывается тревожная ситуация. Люди скапливаются в зонах прохождения досмотра, не соблюдается социальная дистанция, не все пассажиры надевают маски.

«Понятно, что на праздники приходится пик потока туристов, однако необходимо было это заранее предположить и произвести корректировку количества рейсов, которые аэропорт может обслужить за час, чтобы не допускать столпотворения людей», — сказал Полунчуков.

Он добавил, что ряд пассажиров жалуется на нехватку контейнеров для личных вещей в зонах досмотра. Это тоже создает дополнительные очереди. Эксперт отметил, что Ростуризму нужно проанализировать ситуацию, а аэропортам – обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Полунчуков также считает, что в регионах, которые пользуются наибольшим спросом у туристов, нужно усилить контроль за соблюдением масочного режима.

«Меры, которые принимает Роспотребнадзор в отношении аэропортов и железнодорожных вокзалов, не выполнимы и не увязаны с тем потоком туристов, которые планируют путешествовать по стране в новогодние праздники. Ростуризм стимулирует развитие внутреннего отдыха, Роспотребнадзор принимает действия сдерживающего характера, а аэропорты и авиакомпании вынуждены совершать невозможное, обеспечивая выполнение санитарных норм», — считает эксперт регионального отделения ОНФ во Владимирской области, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Он добавил, что аэропортам нужно оказать поддержку. Кроме того, эксперт отметил, что Роспотребнадзору следует снять запреты на работу общепита в аэропортах ночью, так как пассажиры не могут даже перекусить.

В четверг в аэропорту Домодедово задержали 90 рейсов, отменили три. В аэропорту собралась толпа пассажиров, которые ждут своих рейсов. Они не могут соблюдать социальную дистанцию, не все из них надевают маски.

В аэропорту отметили, что причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого полеты пришлось ограничить.