РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Текстильная фабрика в городском округе Люберцы отметила 25-летний юбилей деятельности, глава муниципалитета Владимир Ружицкий поздравил директора и коллектив предприятия с этим событием.

«Фабрике «Пехорский текстиль» - 25 лет! С огромной радостью поздравляю с юбилеем и наступающими праздниками директора Елизавету Терешкину и всех сотрудников. За долгие годы работы Елизавете Петровне удалось создать дружный, сплоченный, профессиональный коллектив. На фабрике работают более 100 человек, большая часть из них – люберчане. От всей души желаю предприятию процветания, успехов, благополучия, новых проектов и ярких побед», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что пехорскую пряжу ценят не только в России, но и в странах СНГ, Европы и Азии.

ООО «Пехорский текстиль» - ведущий производитель пряжи для ручного и машинного вязания из натуральных, искусственных и синтетических волокон. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции.