РИАМО - 31 дек. Из-за ледяного дождя, который прошел утром в четверг, в аэропорту Домодедово временно ограничили полеты, сейчас службы аэропорта работают в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее пассажиры аэропорта написали в соцсетях о толпах людей, которые ждут своих задержанных рейсов.

«Из-за последствий ледяного дождя в Московском регионе с 6:35 до 7:45 были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово», - говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить безопасность полетов, сотрудники аэропорта стали чаще чистить и обрабатывать взлетно-посадочную полосу реагентами. На ней образовалась наледь. Из-за этого в график рейсов аэропорта пришлось внести изменения.

В настоящее время службы аэропорта работают в усиленном режиме. Чтобы справиться с погодными условиями, создан оперативный штаб.

Вся актуальная информация о вылетах и прилетах рейсов доступна на онлайн-табло.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово задержано 90 рейсов, три отменили.