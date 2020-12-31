РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В новогодние праздники поликлинические отделения городского округа Люберцы будут работать по измененному графику, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«1, 2, 7, 9 и 10 января поликлиники работают по графику субботы. Прием ведет дежурный врач-терапевт с 8:00 до 15:00. А 3, 4, 5, 6, 8 января дежурные врачи-терапевты принимают в штатном режиме с 8:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Отделение неотложной помощи работает ежедневно с 8:00 до 23:00 для вызовов на дом. Травматологический пункт по адресу: поселок ВУГИ, дом №26А открыт круглосуточно без выходных. Амбулаторный КТ-центр по адресу: Октябрьский проспект, дом № 116 тоже работает в круглосуточном режиме без выходных.

Ознакомиться с графиком приема врачей-специалистов можно по ссылке.