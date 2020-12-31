РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Стоматологические кабинеты Люберец будут работать все новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 1 по 10 января в поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы пациентам продолжат оказывать экстренную и неотложную стоматологическую помощь», - говорится в сообщении.

1 января с 10:00 до 14:00, 2, 7, 9 и 10 января с 9:00 до 14:00 работает Люберецкая стоматологическая поликлиника по адресу: улица Юбилейная, дом №23, телефон регистратуры: 8(495)559-45-58. 3 января с 8:00 до 19:00 работает поликлиническое отделение №3 по адресу: поселок ВУГИ, дом №26А, телефон регистратуры: 8(495)554-75-42.

4 января с 8:00 до 19:00 работает поликлиническое отделение №5 по адресу: улица Кирова, дом №36, телефон регистратуры: 8(495)559-73-57. 5 января с 8:00 до 19:00 работает центральное поликлиническое отделение в доме №116 на Октябрьском проспекте, телефон регистратуры: 8(495)503-60-33.

6 января с 8:00 до 19:00 работает поликлиническое отделение №10 в строении 1 дома №1 микрорайона Птицефабрика Томилина, телефон регистратуры: 8(495)557-11-11. 8 января с 8:00 до 19:00 работает поликлиническое отделение №6 в доме №3 на Назаровской улице, телефон регистратуры: 8(495)558-40-33.