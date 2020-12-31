РИАМО - 31 дек. В Подмосковье и столице до утра 2 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололеда и гололедицы в регионе будет действовать до 11:00 2 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Московском регионе в последний день уходящего года будет облачно, прогнозируются небольшие осадки, местами гололед и гололедица. Температура днем будет в пределах минус 1 – плюс 1 градуса.

В новогоднюю ночь будет от минус 1 до плюс 1 градуса.

Аналогичная температура ожидается и в первый день нового года. Прогнозируется облачная погода, ожидаются гололед и гололедица, дождь и мокрый снег.

Второго января в регионе будет 0 – плюс 2 градуса, пройдут мокрый снег и дождь. Также будут гололед и гололедица.