РИАМО - 31 дек. Минувшей ночью в Подмосковье прошел ледяной дождь, образовалась гололедица, водителей и пешеходов попросили быть осторожнее, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Для безопасного передвижения в Подмосковье обработано противогололедными материалами около 8 тысяч километров дорог, маршруты общественного транспорта, более 30 миллионов квадратных метров дворов, территории общественных пространств, а также спуски, подходы к подъездам и соцобъектам. Работают почти 16 тысяч дворников, на дежурстве - свыше 2,4 тысячи единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Ледяной дождь не повлиял на работу электрических сетей. Энергетики работают в режиме повышенной готовности.

В течение дня еще возможны замерзающие осадки, поэтому лучше пользоваться общественным транспортом. Дорогу нужно переходить только по «зебре». Надевать рекомендуется малоскользящую обувь. Водителям нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.