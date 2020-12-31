РИАМО - 31 дек. Москвичей и гостей столицы предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в четверг, в столице ожидается гололед и гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:30 с сохранением до 21:00 часа 31 декабря местами по Москве ожидается гололед, гололедица», - говорится в сообщении.

При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Также водителей призывают избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.