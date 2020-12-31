Пандемия коронавируса и самоизоляция дали новый виток развития онлайн-платформам, предлагающим сериалы на любой вкус. В прошедшем году зрителей радовали не только зарубежные, но и отечественные шоу, которые теперь не уступают по качеству съемки и уровню сценария заграничным конкурентам. Обозреватель РИАМО выбрала 15 интересных и обсуждаемых сериалов 2020 года, которые вы могли пропустить.

«Чики»

Жанр: криминальная драма, комедия

Производство: Россия, more originals

Режиссер: Эдуард Оганесян

В ролях: Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Антон Лапенко и другие

Нашумевший сериал о нелегкой жизни четырех проституток из провинции, решивших изменить свою жизнь, вышел в начале лета на сервисе more.tv. Света, Люда, Марина и вернувшаяся из Москвы Жанна пытаются открыть фитнес-клуб и найти свое счастье, но избавиться от клейма старой жизни в маленьком городе, где все друг друга знают, не так-то просто. Девушки столкнутся с осуждением окружающих, местными бандитами, бытовым насилием и жизненными трудностями.

Южный колорит, персонажи с яркими характерами и откровенный взгляд на табуированную тему без излишнего драматизма и с ноткой юмора вызвали отклик у российских зрителей.

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«И повсюду тлеют пожары»

Жанр: драма

Производство: США, Hulu

Режиссеры: Линн Шелтон, Зинга Стюарт и Майкл Уивер

В ролях: Керри Вашингтон, Александра Андервуд, Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт и другие

Сервис Hulu выпустил провокационную драму об отношениях между двумя совершенно разными семьями по бестселлеру Селесты Инг. Ричардсоны живут образцовой жизнью в типичном американском пригороде конца 1990-х годов. Привычные будни героев нарушает новая жительница Миа Уоррен, которая вместе с дочерью путешествует по стране. У миссис Ричардсон дерзкое поведение новеньких вызывает шок, между женщинами разгорается нешуточный конфликт.

Острая история в духе «Большой маленькой лжи» о расовом и классовом неравенстве как никогда актуальна в этом году. Интригу создает уже классический прием, когда зритель с самого начала видит финальный сюжетный твист, но не знает, что к нему приведет. В случае с «И повсюду тлеют пожары» зрители будут гадать, кто же сожжет дом Ричардсонов дотла.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Жанр: криминальная драма, комедия

Производство: Россия, Good Story Media

Режиссер: Илья Аксенов

В ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина, Юра Борисов, Ксения Каталымова и другие

Поностальгировать по тем самых «лихим 90-м» и окунуться в пронзительную семейную сагу предложила компания Good Story Media.

Действие сериала происходит в 1993 году. Санька Рябинин – обычный подросток. Ему всего 14, он ищет приключений, борется с хулиганами, учится общаться с девочками и не знает, по чьим стопам пойти – честных, но бедных родителей или богатого бандита дяди Алика. Санька случайно угоняет машину местного криминального авторитета и оказывается втянут в серьезную игру.

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«Ход королевы»

Жанр: спортивная драма

Производство: США, Netflix

Режиссер: Скотт Фрэнк

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мариэль Хеллер, Моусес Ингрэм, Билл Кэмп и другие

Сериал, выпущенный Netflix совсем недавно, внезапно возродил интерес к шахматам по всему миру. Действие разворачивается в США в 1957 году. Девятилетняя Элизабет Хармон после смерти матери переезжает в приют, где детей пичкают антидепрессантами для поддержания дисциплины. Здесь она знакомится с уборщиком Шайбелем, который учит малышку играть в шахматы.

Классическая на первый взгляд история взросления гения в непонимающем окружении, борьба с одиночеством и зависимостями удачно приправлена эффектными шахматными баталиями и отличной работой художника по костюмам. Шоу стало самым популярным мини-сериалом сервиса Netflix – за несколько недель его посмотрели более 60 миллионов человек.

«Триггер»

Жанр: психологическая драма

Производство: Россия, продюсерская компания «Среда»

Режиссер: Дмитрий Тюрин

В ролях: Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Данила Дунаев, Ян Цапник и другие

Истории о непонятом гении с уникальным методом работы традиционно пользуются успехом у зрителей. Свою версию выпустила и продюсерская компания «Среда».

Главный герой «Триггера» – психолог Артем Стрелецкий. Он проводит для своих клиентов шоковую терапию, воссоздавая травмирующие ситуации, чтобы заставить больных преодолеть страхи и перестать себе врать. Артем не нежничает ни с клиентами, ни с близкими людьми – он постоянно всех провоцирует и выталкивает из зоны комфорта. Практика психолога весьма успешна, но однажды один из его пациентов кончает жизнь самоубийством. После выхода из тюрмы Артем пытается начать все заново и разобраться в том роковом случае.

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«Эмили в Париже»

Жанр: мелодрама, комедия

Производство: США, Netflix

Режиссер: Эндрю Флеминг

В ролях: Лили Колинз, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Кейт Уолш и другие

Обаятельная и незамысловатая история об американке, которая отправляется работать в Париж, вышла из-под пера сценариста культового «Секса в большом городе». Главной героине – жизнерадостной Эмили, мечтающей стать звездой «Инстаграма», предстоит завести друзей, найти любовь и попытаться понять французский менталитет.

Хотя зрители радушно восприняли «парижское» шоу от Netflix, критики остались от него не восторге. «Эмили в Париже» – это прежде всего красивые места, яркие наряды и трогательный сюжет. Сериал отлично подойдет, чтобы провести несколько расслабленных вечеров и помечтать о путешествиях.

«Зулейха открывает глаза»

Жанр: историческая драма

Производство: Россия, кинокомпания «Русское»

Режиссер: Егор Анашкин

В ролях: Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Сергей Маковецкий и другие

Экранизация романа Гузель Яхиной о ссылке кулаков в 1930-х, показанная весной телеканалом «Россия-1», вызвала огромный шквал обсуждения и возмутила консервативную часть аудитории. Создателям вменяют и очернение советской истории, и оскорбление традиционных семейных ценностей, хотя критики отмечают, что сериал получился достаточно скромным.

Неграмотная Зулейха (ее играет Чулпан Хаматова) теряет мужа, попадает в разряд кулаков и отправляется в ссылку в Сибирь. Татарка и еще тридцать ссыльных из разных социальных слоев оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Зулейхе придется пройти через сложнейшие испытания, чтобы выжить и обрести счастье.

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«Нормальные люди»

Жанр: драма, мелодрама

Производство: Ирландия, BBC Three

Режиссер: Леонард Абрахамсон, Хетти Макдональд

В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Пол Мескал, Десмонд Иствуд, Эшлин МакГакин, Сара Грин, Фрэнк Блэйк и другие

Бестселлер Салли Руни «Нормальные люди» и одноименный сериал по его мотивам рассказывает непростую историю первой любви двух молодых людей из разных социальных слоев. Марианна и Коннел знакомятся еще в школе, но, чтобы герои действительно открылись друг другу, понадобится достаточно много времени. Герои на протяжении всей истории мучаются недосказанностью и то сходятся, то расходятся, а зрители могут вспомнить, каково это – быть юным и ничего не понимающим ни в себе, ни в партнере.

«Чужак»

Жанр: триллер, детектив

Производство: США, HBO

Режиссер: Эндрю Бернштейн

В ролях: Бен Мендельсон, Билл Кэмп, Джереми Бобб, Мэр Уиннингхэм, Пэдди Консидайн, Юл Васкес и другие

Очередную удачную экранизацию Стивена Кинга выпустил сервис HBO. В этот раз киноделы взялись за историю о таинственном убийстве мальчика. На виновность подозреваемого указывают свидетели и обнаруженные отпечатки пальцев, но, если верить камерам, мужчина был в 90 километрах от места преступления.

За счет мрачной атмосферы и сверхъественной линии «Чужак» одновременно напоминает и «Настоящего детектива», и «Секретные материалы».

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«Последний министр»

Жанр: комедия

Производство: Россия, «КиноПоиск HD»

Режиссер: Роман Волобуев

В ролях: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий и другие

Сериал «Последний министр» хоть и рассказывает о России в некой параллельной реальности, но в нем четко считывается сатира на современное государственное устройство. Главный герой – неудачливый чиновник Евгений Тихомиров – неожиданно становится министром перспективного планирования. Его коллеги в шоке, ведь новый ставленник действительно хочет изменить жизнь в стране к лучшему и готов к активным действиям.

По словам режиссера, проект долгое время ждал своего звездного часа. На данный момент почти завершены съемки второго сезона. 26 декабря вышла специальная новогодняя серия.

«Король тигров: Убийство, хаос и безумие»

Жанр: биографическая криминальная драма

Производство: США, Netflix

Режиссер: Ребекка Чайклин

В ролях: Джо Экзотик, Джон Финлэй, Рик Киркхэм, Эрик Гуд и другие

«Короля тигров» смело можно назвать самой популярной документалкой от Netflix 2020 года. История об эксцентричном владельце зоопарка, который боролся с зоозащитниками и в итоге оказался в тюрьме. Тот случай, когда реальная жизнь оказывается намного интереснее любого остросюжетного фильма.

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«Отыграть назад»

Жанр: триллер, детектив

Производство: США, HBO

Режиссер: Сюзанна Бир

В ролях: Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Майкл Дивайн и другие

Популярная книга американской писательницы Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» легла в основу нового криминального триллера от HBO. Сюжет повествует об успешной психотерапевтке Грейс из Нью-Йорка, в жизни которой на первый взгляд все в порядке. Есть и любящая семья, и успешная карьера, и деньги. Совсем скоро в свет должна выйти ее книга, где она рассказывает, что все самое важное о партнере можно узнать во время первой встречи. Возможный успех омрачает внезапная пропажа мужа Грейс.

Отлично снятый по всем детективным канонам сериал должен понравится поклонникам «Большой маленькой лжи».

«Перевал Дятлова»

Жанр: триллер, детектив

Производство: Россия, 1-2-3 Production

Режиссер: Валерий Федорович, Павел Костомаров

В ролях: Петр Федоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Мария Мацель, Ирина Лукина и другие

Вокруг гибели группы из девяти туристов, для которых поход в горы стал последним, построено множество теорий от детективных до фантастических. Осенью на ТНТ вышло шоу с оригинальным взглядом на один из главных мистических случаев времен СССР.

В «Перевале Дятлова» производства компании 1-2-3 Production – две параллельные сюжетные линии. Нечетные серии сняты на настоящую пленку и напоминают нуарные детективы. Действие в них происходит непосредственно после трагедии, когда на место гибели дятловцев прибывает следователь из Москвы и начинает перебирать самые дикие версии произошедшего. А вот четные эпизоды сняты в стиле старого доброго советского кино и реконструируют сам поход студентов.

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«Дивный новый мир»

Жанр: фантастика, драма

Производство: США, Amblin Television

Режиссер: Оуэн Харрис

В ролях: Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд, Нина Сосанья, Джозеф Морган, Кайли Банбери и другие

За новую экранизацию антиутопии Олдоса Хаксли, выпущенную в 2020 году, отвечает компания Стивена Спилберга. Классический сюжет про «идеальный» мир будущего, где все принадлежат всем, потребление возведено в культ, а счастья достигают, просто выпив таблетку, претерпел изменения и значительно отличается от первоисточника.

Теперь зрителей должны ужаснуть последствия не технического, а скорее цифрового прогресса. Одинаковую униформу жителей Нью-Лондона заменили на яркие наряды, индейскую резервацию на парк аттракционов, прямо как в «Мире Дикого Запада», и, конечно, добавили красиво снятых откровенных сцен.

«Псих»

Жанр: драма

Производство: Россия, more originals

Режиссер: Федор Бондарчук

В ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов, Евгения Громова, Марина Александрова, Игорь Верник, Аня Чиповская и другие

Еще один свежий сериал о психологе, который решает любые проблемы, кроме своих. Последняя серия вышла 24 декабря, но шоу активно обсуждают зрители и пытаются оценить критики уже давно. Для успеха у «Психа» есть все – звездный актерский и режиссерский состав, скандальный трейлер и интригующая завязка.

По сюжету столичный психотерапевт Олег работает с клиентами в самом центре Москвы, но себе он помочь не может. Его жена пропала без вести больше года назад, мать выгоняет из квартиры и дарит секс-куклу, а этический комитет сомневается в его компетентности. Постепенно градус отчаяния и масштаб проблем героя нарастает, а интрига – причина пропажи жены – продолжает держать зрителя в напряжении.

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