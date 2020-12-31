РИАМО - 31 дек. В последний день уходящего года пробки на столичных дорогах оцениваются в один балл из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Все столичные дороги свободны. Небольшие затруднения наблюдаются только в местах проведения дорожных работ и у светофоров.

По прогнозу сервиса, в течение всего дня пробки будут оцениваться в один балл.

Ранее жителей столицы предупредили о гололеде и гололедице в течение дня. Водителей призвали быть осторожнее.