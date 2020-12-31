РИАМО - 31 дек. Открытая в четверг новая станция «Электрозаводская» Большого кольца метро поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Калининскую ветки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новая станция «Электрозаводская» пока работает в составе Некрасовской ветки, а позже войдет в Большую кольцевую линию подземки.

«Мы ожидаем, что юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии дополнительно разгрузится до 5%, а Калининская линия — до 10%. В наземном транспорте в районе станции тоже станет свободнее на 20-25%», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что водители теперь будут быстрее проезжать Бакунинскую и Большую Семеновскую улицы, так как там станет свободнее до 5%.

Еще открытие новой станции позволит более чем 50 тысячам пассажиров строить новые маршруты, также они будут экономить до 20 минут каждый день при поездках в соседние районы города.

После того, как участок Большого кольца подземки будет продлен, пассажиры станции «Электрозаводская» смогут доезжать до «Сокольников» на 15 минут быстрее.