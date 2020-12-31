РИАМО - 31 дек. Из-за большого количества задержанных рейсов в аэропорту Домодедово скопилось много пассажиров, они рассказали в соцсетях, что им приходится проводить последний день 2020 года в аэропорту.

«В Домодедове все рейсы задерживаются от 30 минут до 4 часов. Скопились огромные толпы немного грустных и немного уставших людей, что даже как-то удивительно, ведь сегодня 31 декабря», - написала пользователь Valentina Potekhina в соцсети Instagram.

Пользователь Larisa Palatkina уточнила, что сейчас социальная дистанция в воздушной гавани составляет 1,5 сантиметра.

Михаил Максимов в своем Instagram-аккаунте разместил фотографию с табло вылетов, где практически напротив каждого рейса написано «задержан».

Судя по видео, которое разместила Марина Кочарова, люди в аэропорту находятся как в масках, так и без масок.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», сейчас в аэропорту Домодедово задержано 78 рейсов, три отменены.

Ранее МЧС предупредило о ледяном дожде, гололеде и гололедице в Подмосковье в четверг.