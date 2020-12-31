РИАМО - 31 дек. В столице за сутки выявили 6566 случаев коронавируса, госпитализировали 1697 человек с инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

«9% среди заболевших – дети, 39,8% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% – от 46 до 65 лет, еще 13,6% – от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших – люди старше 80 лет», – говорится в сообщении.

Все пациенты и те люди, с которыми контактировали заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Домашний режим сейчас необходимо соблюдать пожилым москвичам и жителям с хроническим заболеваниями. Кроме того, рекомендуется оставаться дома школьникам и студентам, которые учатся дистанционно.

В общественных местах нужно надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- 1697 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

- Власти рассказали, могут ли москвичи с антителами к Covid‑19 пройти вакцинацию. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации.

- Жителям столицы напомнили, как можно записаться на прививку от Covid‑19. Запись организована на сайтах mos.ru и emias.info.

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.