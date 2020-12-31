РИАМО - 31 дек. Жителям столицы предложили идеи для проведения домашнего досуга на новогодних праздниках, лекции и мастер-классы подготовили в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына приглашает на новогодний мастер-класс по валянию. Его участники смогут познакомиться с технологией мокрого валяния», - говорится в сообщении.

Мастерская галереи «Солнцево» научит создавать театр теней, а Мемориальный музей имени А.Н. Скрябина покажет концерты уходящего года на страницах в соцсетях. Лекцию об истории елочных украшений подготовил музей «Садовое кольцо».

Видеоэкскурсию об истории зимних праздников подготовил для всех желающих Музей русского лубка и наивного искусства.

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