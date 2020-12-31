РИАМО - 31 дек. В столице открыли станцию Большого кольца подземки «Электрозаводская», благодаря новой станции улучшится транспортная доступность для 200 тысяч жителей города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена – самого большого в мире метрокольца – завершено на одну треть. Сегодня мы открываем «Электрозаводскую», которая станет десятой станцией БКЛ», — сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что благодаря этой станции транспортная доступность улучшится для 200 тысяч жителей районов Соколиная Гора и Басманный.

Собянин уточнил, что жители Некрасовки и других районов юго-востока города теперь смогут проехать на одну остановку дальше и пересесть на «синюю» ветку метро. Рядом также находится станция Казанского направления Московской железной дороги, поэтому станция также будет удобна для жителей Люберец и других городов Московской области.

Станцию начали строить в 2016 году. До окончания строительства Большой кольцевой линии станция будет работать в составе Некрасовской ветки. С четверга поезда курсируют от «Некрасовской» до «Электрозаводской».

«Электрозаводская» - станция мелкого заложения с одним наземным вестибюлем, откуда можно выйти на Семеновскую набережную, пересесть на Арбатско-Покровскую ветку и на железнодорожную станцию. Подземную пересадку между станциями метро планируют достроить до конца 2022 года.

На одной из путевых стен станции находится панно «Битва героев» длиной 163 метра. Там изображен собирательный образ защитника Древней Руси. Колонны на станции облицованы полированными плитами из гранатового амфиболита, который добывается в Карелии. Территорию возле станции благоустроили.

В границах котлована станции строят подземный паркинг. Его планируют достроить в 2021 году.

В рамках развития транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» построят пешеходный мост через Яузу, реконструируют улично-дорожную сеть. В составе ТПУ появятся жилые здания и офисы.

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии будут семь станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща».

Участок от «Нижегородской» до «Лефортова» открыли 27 марта, он работает в составе Некрасовской линии. Участок «Лефортово» - «Электрозаводская» с четверга также функционирует в составе Некрасовой ветки подземки. Участок «Электрозаводская» - «Савеловская» планируют достроить в 2022 году.

Участок «Авиамоторная» - «Савеловская» готов на 81%. Проходка тоннелей завершена. Строят сейчас станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».

Что касается всей Большой кольцевой линии, то сейчас завершена проходка 92% участков ветки. Строительная готовность кольца составляет 72%.