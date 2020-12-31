РИАМО - 31 дек. Дворцы и центры творчества подготовили для юных жителей столицы онлайн-программу на новогодних каникулах, так, для детей проведут квесты, мастер-классы и покажут спектакли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Центр детского творчества «Свиблово» приглашает всех на новогоднюю сказку-мюзикл «Мир без чудес, или Приключения Алисы в Стране чудес». <…> Спектакль можно посмотреть 1 января в 15:00 на YouTube-канале культурного центра», - говорится в сообщении.

Третьего января Московский дворец пионеров расскажет на лекции на онлайн-платформе Zoom, откуда берутся заклинания волшебников. Начало в 16:00. С 4 по 8 января Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» проведет несколько онлайн-смен с квестами и мастер-классами. Участники вернут Деду Морозу украденные подарки и научатся создавать кино.

С 4 по 8 января Дворец творчества детей и молодежи на Миусах даст советы, как вести аккаунты в соцсетях Instagram и TikTok, а также проведет мастер-классы по оригами и тестопластике. Праздничный шахматный турнир проведет Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани». Начало 4 января в 15:00.

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