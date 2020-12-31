РИАМО - 31 дек. В четверг до 21 часа местами по Московской области прогнозируется ледяной дождь, гололед, гололедица, жителям региона рекомендовали быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«При ледяном дожде не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку», - говорится в сообщении.

Ледяной дождь ведет к появлению гололеда, поэтому нужно заранее принять меры для снижения вероятности получения травмы, например, приготовить малоскользящую обувь.

При выходе на улицу нужно осторожно передвигаться, не торопиться, наступать на всю подошву. Пожилым жителям Подмосковья советуют использовать трость с резиновым наконечником.

«Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», - добавляется в материале.

Кроме того, на дороге следует соблюдать установленный скоростной режим, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию, а еще не ездить на летней резине.