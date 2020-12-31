РИАМО - 31 дек. С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года маршруты автобусов к торговым центрам «Мега» будут работать с изменениями, в новогоднюю ночь ряд автобусов и трамваев будет курсировать до 03:30, а другие - в круглосуточном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«2, 4, 6, 8 и 9 января автобус №839, следующий по маршруту метро «Кантемировская» ― Бюро судебно-медицинской экспертизы, будет ходить по графику субботы», ― говорится в сообщении.

31 декабря последний автобус №959 от ТЦ «Мега Химки» отправится в 18:30. Первый стартует на следующий день в 12:00 от 4-го микрорайона Митина.

Последний автобус в этом году от ТЦ «Мега Теплый Стан» уйдет также в 18:30. А первый в новом году поедет 1 января в 12:00 от станции метро «Теплый Стан». По 9 января автобусы будут курсировать до 0:30. 10 января последний автобус уедет в 23:20.

Часть городских маршрутов продлит работу до 3:00 в ночь на 7 января.

Кроме того, в районе Чертаново Северное с 9 января изменится маршрут №708. Автобусы не будут курсировать по участку между станцией метро «Южная» и Сумским проездом. Пассажирам рекомендуют воспользоваться другими автобусами с номерами 147, 222, 635.