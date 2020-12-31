РИАМО - 31 дек. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На данный момент бесплатная вакцинация против Covid-19 проводится вакциной «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)», разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она безопасна, потому что не содержит элементов коронавируса», - говорится в сообщении.

В пострегистрационном исследовании данного препарата приняли участие свыше 20 тысяч человек, не было зарегистрировано серьезных осложнений.

При регистрации вакцины российский Минздрав устанавливает ряд требований к качеству. Еще Минпромторг РФ контролирует соблюдение требований при производстве препарата.

Кроме того, Росздравнадзор проводит контроль качества вакцины, которая находится в обороте, каждая серия препарата «Спутник V» проходит обязательный контроль качества.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- 1697 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

- Власти рассказали, могут ли москвичи с антителами к Covid‑19 пройти вакцинацию. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации.

- Жителям столицы напомнили, как можно записаться на прививку от Covid‑19. Запись организована на сайтах mos.ru и emias.info.

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.