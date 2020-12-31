РИАМО - 31 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в здании кафе на улице Клочкова в столице, его тушили около 1,5 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 07:22 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, улица Клочкова, дом 10.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одноэтажном здании кафе. Происходило возгорание оборудования на кухне, а также обрешетника кровли. На месте был развернут штаб пожаротушения», – говорится в сообщении.

В 07:56 пожар был локализован, а в 09:02 огонь ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.