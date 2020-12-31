РИАМО - 31 дек. В Москве записаться на вакцинацию от коронавируса можно несколькими способами, с помощью сайтов, мобильных приложений или в информационных киосках поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Записаться на вакцинацию можно в разделе «Услуги» на сайте mos.ru. Для этого нужно зайти в «Каталог услуг», выбрать вкладку «Здоровье», далее нажать «Запись к врачу» и «Запись на вакцинацию от Covid-19», - говорится в сообщении.

В разделе «Пациент» при записи нужно ввести номер полиса ОМС и дату рождения, а затем выбрать удобное время.

Кроме того, записаться на вакцинацию от Covid-19 можно на странице «Коронавирус: официальная информация», которая находиться в разделе «Проекты», на сайте emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва».

Также записаться на прививку горожане могут в информационных киосках столичных поликлиник.

С начала пандемии в городе выявили 809 769 случаев коронавируса, умерли 11 209 заболевших, врачи вылечили 627 368 человек.

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Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- 1697 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

- Власти рассказали, могут ли москвичи с антителами к Covid‑19 пройти вакцинацию. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации.

- Жителям столицы напомнили, как можно записаться на прививку от Covid‑19. Запись организована на сайтах mos.ru и emias.info.

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.