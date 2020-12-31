РИАМО - 31 дек. К агрегаторам столичного такси обратились с просьбой устанавливать адекватные цены на перевозки в Новый год, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены.

«Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — говорится в сообщении.

Такси — важная часть транспортной экосистемы города, оно должно оставаться комфортным, доступным и удобным.