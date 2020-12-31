РИАМО - 31 дек. Худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский был переведен в реанимацию, сообщает ТАСС.

Ранее у Грачевского выявили коронавирусную инфекцию, сначала он лечился дома, потом его доставили в медучреждение.

«Он находится в реанимации, вся информация через родственников», - сказали в справочной службе медучреждения

Грачевский также известен зрителям как режиссер фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».​

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Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- 1697 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

- Власти рассказали, могут ли москвичи с антителами к Covid‑19 пройти вакцинацию. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации.

- Жителям столицы напомнили, как можно записаться на прививку от Covid‑19. Запись организована на сайтах mos.ru и emias.info.

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.