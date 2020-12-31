РИАМО - 31 дек. Горячие линии общегородского контакт-центра в столице обработали свыше 55 миллионов обращений с начала этого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежемесячно они (операторы – ред.) принимают около 3 миллионов обращений. За 2020 год было принято более 55 миллионов звонков», – говорится в сообщении.

При этом 27 из 55 миллионов обращений жителей обработал голосовой помощник. По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, технология позволяет автоматически предоставлять информацию в ответ на вопрос, заданный в свободной форме.

Виртуальный помощник разбирается в более 60 разных темах, он готов проконсультировать по вопросам получения госуслуг или графика работы центров «Мои документы».

Всего на горячих линиях работают более 800 операторов.