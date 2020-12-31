РИАМО - 31 дек. Хоккеисты сборной России одержали победу в матче с командой Швеции в рамках молодежного чемпионата мира 2021 года по хоккею, сообщает Газета.ru.

Матч состоялся без зрителей на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне (Канада). Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

«В составе российской команды отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов», - говорится в сообщении.

У шведов шайбы забросили Арвид Костмар, Александр Хольц и Ноэль Гюнлер.​