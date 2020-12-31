РИАМО - 31 дек. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в четверг утром задержали и отменили 136 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали семь рейсов и один отменили. В Шереметьеве задержаны шесть рейсов, отменили 51. В аэропорту Домодедово задержан 61 рейс, отменены три.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержали шесть рейсов, один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе до утра 1 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.