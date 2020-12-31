РИАМО - 31 дек. У вакцины «Спутник V», которую используют при вакцинации горожан в столице, не выявлено побочных эффектов, она подходит для людей старше 65 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вакцина «Спутник V» прошла две стадии клинических испытаний, получила регистрацию, проходит пострегистрационные испытания. Никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», - говорится в сообщении.

Российский Минздрав при регистрации устанавливает требования к качеству препарата, Минпромторг страны контролирует соблюдение требований к производству вакцины. Также Росздравнадзор проводит контроль качества препарата, который находится в обороте, в том числе качество проверяют у каждой серии «Спутника V».

Таким образом, качество производимой вакцины в стране гарантировано государством.

На сегодняшний день в столице можно записаться на вакцинацию от коронавируса горожанам старше 60 лет. Как показали пострегистрационные исследования, прививка от Covid-19 для данной категории жителей не является опасной. Кроме того, вакцинация наоборот позволяет людям в возрасте от 60 лет обезопасить себя от заражения.

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Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.