РИАМО - 31 дек. В дни новогодних праздников продолжат работу колл-центры столицы и горячие линии, в том числе по транспорту, ЖКХ, коронавирусу и другим темам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр «Московский транспорт» (+7 (495) 539-54-54) и другие службы», - говорится в сообщении.

Свои вопросы горожане также смогут решить на сайте mos.ru а также с помощью приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Кроме того, будут работать сотрудники свыше 50 горячих линий. Например, узнать график работы центров госуслуг можно у единой справочной службы, а единый диспетчерский центр подскажет по вопросам ЖКХ.

Справочная служба для туристов работает по номеру +7 (495) 122-01-11 и +7 (800) 300-61-22. О работе транспорта расскажут специалисты контакт-центра «Московский транспорт». Связаться с ними можно по телефону +7 (495) 539-54-54. Кроме того, для звонков с мобильного действует короткий номер 3210.

Жителям столицы также напомнили о работе горячей линии по коронавирусу по номеру: (+7 (495) 870-45-09. Кроме того, желающие сдать плазму могут обратиться за консультацией по телефону: (+7 (495) 870-45-16. Для людей с нарушением слуха работает линяя «Говори руками». Сообщения СМС, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp принимают по номеру: +7 (926) 870-44-44.​