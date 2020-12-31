РИАМО - 31 дек. В Москве при поступлении новых доз вакцины список категорий горожан, которым открыта вакцинация, оперативно расширяется, предпочтение отдается людям, которые больше подвержены риску заражения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих», - говорится в сообщении.

Те, кто участвовал в испытании вакцины от коронавируса и получил плацебо, пока не могут привиться. По каждому добровольцу ведется персонифицированный учет. На сегодняшний день система не позволит сделать им прививку от Covid-19.

При этом вакцинация добровольцам также не будет доступна, если человеку ввели только один компонент препарата, а потом от отказался от участия.

«Такое правило обусловлено тем, что ни сам доброволец, ни медицинский работник не знают, что он получил при исследовании — плацебо или препарат. Без этого понимания получение реальной вакцины может быть небезопасно», - поясняется в материале.

Порядок и сроки раскрытия данных по испытаниям вакцины от коронавируса определяются организатором исследования. После окончания клинического исследования, а также публикации результатов добровольцы, которые получили плацебо, смогут пройти вакцинацию в первоочередном порядке.

Прививку можно сделать в 70 пунктах вакцинации, которые открыты каждый день с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.