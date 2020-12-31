РИАМО - 31 дек. Перед тем, как записаться на прививку от коронавируса, москвичам следует убедиться, что у них нет противопоказаний к вакцинации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Записаться и сделать прививку против Covid-19 можно, если вы старше 18 лет, имеете полис ОМС», - говорится в сообщении.

Еще человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки. За месяц до вакцинации горожанин также не должен делать никаких других прививок.

Вакцину от коронавируса не вводят беременным и кормящим женщинам.

На сегодняшний день на вакцинацию могут записаться работники сфер здравоохранения, образования, сотрудники соцслужб, центров госуслуг, учреждений культуры, торговли и услуг.

Также прививку могут сделать те, кто работают в сферах транспорта, энергетики, промышленности, а еще сотрудники средств массовой информации, ЖКХ, общепита, стройкомплекса, спорта, охраны правопорядка.

Кроме того, запись на вакцинацию от Covid-19 открыта для тех, кто сотрудничает с НКО или религиозными организациями, а еще для волонтеров, студентов, горожан старше 60 лет или тех, кто имеет хронические заболевания (но вакцинация не противопоказана).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.