РИАМО - 31 дек. Столичные парки подготовили множество праздничных мастер-классов, творческих уроков, а также тренингов и лекций, которые будут проходить в онлайн-режиме с 1 по 14 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Трансляции организуют на страницах парков в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

«Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают как детей, так и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В парке «Северное Тушино» подготовили мастер-класс по витражному искусству. Участников научат создавать эффект морозных узоров на стеклянной поверхности при помощи акриловых красок. Видеозанятие пройдет в 12:00 1 января.

Со 2 по 10 января в аккаунтах парка «Сокольники» в соцсетях ежедневно в 14:00 будут публиковать интересные материалы по здоровому питанию и уходу за кожей. Желающим покажут простые упражнения для поддержания формы.

Любителей садоводства приглашают 2 января на онлайн-занятие клуба «Зеленая школа» Парка Горького. В 15:00 на страницах школы в соцсетях опубликуют видеоурок по выращиванию мандариновых деревьев на дому. 5 января проведут мастер-класс по созданию Рождественской звезды, а 6 января можно будет сделать подсвечник из глины.

Музей-заповедник «Царицыно» предлагает посвятить новогодние праздники сбору семейных историй и создать памятный архив. На платформе Zoom с 4 по 14 января проведут занятия по изготовлению фотоколлажей и панно для такого архива, а также расскажут, как сделать и записать интересные интервью с родственниками.

Музей-усадьба «Кусково» представляет новогоднюю виртуальную выставку «Хрупкое украшение». Она будет доступна в соцсетях по 30 января. На выставке представлены елочные украшения художника Валентина Розанова. Кроме того, на YouTube-канале музея 7 января в 15:00 будет опубликована премьера лекции «Живая история. Усадьба Кусково графа С.Д. Шереметева».

Свои интересные онлайн-программы на новогодние каникулы также подготовили библиотеки, музеи и культурные центры Москвы. На их страницах в социальных сетях опубликуют новые видеоэкскурсии, записи встреч с известными людьми, онлайн-лекции и мастер-классы.

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