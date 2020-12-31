РИАМО - 31 дек. На новогодних праздниках в столице организовано дежурство бригад ветеринарной неотложной помощи, так как громкие звуки или еда с новогоднего стола могут навредить домашним животным, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кошки, еноты и хорьки без проблем могут забраться на стол, пока никто не видит, и начать там хозяйничать. В результате животное прилично набирает вес за короткий срок, и это еще не самое худшее», - говорится в сообщении.

Вместе с едой питомец может проглотить и шпажку, на которую она нанизана. Острый предмет способен повредить внутренние органы. Если питомец испытывает боль при ходьбе, надо срочно обращаться к ветеринару.

Определить отравление животного можно по вялому состоянию и диарее. Кроме того, взрывы фейерверков и другой неожиданный громкий шум пугают питомца. Из-за стресса у него может пропасть аппетит или на него может напасть дрожь. Подходящие успокоительные способен подобрать ветеринарный врач.

Бригады будут круглосуточно дежурить все новогодние праздники. Обратиться к ветеринару можно по номеру: +7 (495) 612-04-25​.