РИАМО - 31 дек. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 6076 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек, сообщает оперштаб столицы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 627 368 человек», - говорится в сообщении.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами для тех, кто лечится на дому.

В столице проходит вакцинация жителей от Covid-19. Прививку можно сделать в 70 пунктах, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Записаться на вакцинацию можно через официальный сайт мэра столицы, сайт ЕМИАС, в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», по телефону пункта вакцинации.

С начала пандемии в городе выявили 803 203 случая заболевания.

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Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.