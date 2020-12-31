РИАМО - 31 дек. В последний день уходящего года в Московском регионе ожидаются облачная погода и небольшие осадки, температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 до градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2, по области - минус 3 - плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Влажность воздуха составит 80%. Атмосферное давление достигнет днем отметки в 750 миллиметров ртутного столба. Скорость южного ветра не превысит 10 метров в секунду.

По данным синоптиков, погода 31 декабря будет влажной и относительно теплой. Содержание кислорода в воздухе будет пониженным.

Жителям Московского региона рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и не перегружать организм.

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