РИАМО - 31 дек. В столице завершено основное благоустройство улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу, работы проводились в столичном районе Дорогомилово, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство в районе Дорогомилово является логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала», — сказал Бирюков.

Заммэра добавил, в этом году рабочие трудились на набережной Тараса Шевченко — от Новоарбатского моста до Бородинского, на Бережковской набережной — от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, на Украинском бульваре — от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.

«Основная задача — раскрыть потенциал этой территории, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает или отправляется с Киевского вокзала, работает в многочисленных офисах и торговых центрах», — отметил заммэра.

На благоустраиваемой территории появилась велодорожка в 660 метров и шириной в 2 метра. Также велодорожка протяженностью в 374 метра теперь есть на Бережковской набережной. На Украинском бульваре, набережных Тараса Шевченко и Бережковской все воздушные кабельные линии убрали под землю.

Также в районе Дорогомилово установили 448 новых фонарей и уличных торшеров, а также разместили две новых остановки общественного транспорта.​