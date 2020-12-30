РИАМО - 30 дек. В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили центральным исполнительным органам государственной власти и государственным органам региона, что за злоупотребление служебным положением предусмотрена ответственность, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее прокуроры выяснили, что директор одного из муниципальных бюджетных учреждений городского округа Шатура получил административный штраф, оплату которого он произвел за счет возглавляемого им учреждения.

«В рамках проведения мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Подмосковья Главным управлением региональной безопасности Московской области важное внимание уделяется соблюдению должностными лицами установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений», — говорится в сообщении.

За данное коррупционное правонарушение директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Он также обязан возместить использованные в личных целях денежные средства.

«Важной задачей в системной антикоррупционной работе является регулярное выявление и изучение зон риска, уязвимых и слабых мест, которые могут быть очагом возникновения коррупции. Их анализ позволяет выявить сферы наиболее подверженные коррупционным рискам, минимизация которых является одним из основных направлений деятельности ГУРБ Московской области», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.