РИАМО - 30 дек. В 2020 году на МЦД-2 «Курско-Рижский» реконструировали три остановочных пункта, речь идет об Опалихе, Нахабине и Подольске, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы продолжаем активное развитие железнодорожной инфраструктуры и формирование Московских центральных диаметров. В этом году завершена реконструкция остановочных пунктов Опалиха, Нахабино и Подольск на МЦД-2», — сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на Курском направлении МЖД были реконструированы третий и четвертый главные пути на участке Царицыно – Подольск. Благодаря этому получилось увеличить размеры движения пригородных поездов на 40 пар, сократить интервал движения и запустить 19 дополнительных пар ускоренных пригородных поездов.

«Построены остановочные пункты Волоколамская, Пенягино, Остафьево и Курьяново. В настоящее время идет реконструкция участка Курская – Каланчевская, а также строительство остановочных пунктов Щукинская, Марьина Роща, Печатники и реконструкция станции Каланчевская», — добавил Бочкарев.