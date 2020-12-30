РИАМО - 30 дек. В преддверии новогодних праздников жителям Подмосковья нужно быть предельно внимательными на дорогах и не садиться пьяными за руль своих машин, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Как показывает опыт прошлых лет, в новогодние праздники растет риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Наиболее частая причина погибших в авариях в этот период — нетрезвое состояние водителей и пешеходов, а также превышение скоростного режима», — сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

Он порекомендовал и водителям, и пешеходам соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и быть предельно внимательными.

«Необходимо исключить вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой жизни как для водителя, так и для других участников дорожного движения», — отметил замминистра.

Каждое восьмое ДТП с погибшими в Подмосковье происходит по вине пьяных водителей и пешеходов. Во время праздников со стороны ГИБДД будет обеспечен строгий контроль трезвости водителей. Экипажи ДПС при остановке транспорта в первую очередь будут оценивать состояние водителей по визуальным признакам.