РИАМО - 30 дек. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников подвел итоги 2020 года, он отметил, что столице пришлось первой принять на себя удар коронавируса в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

«Чтобы не допустить распространения инфекции, сохранить жизни людей и поддержать москвичей в сложный период, был принят комплекс необходимых мер, а также внесены изменения в столичное законодательство. Оперативность, с которой депутаты Московской городской думы совместно со столичным правительством сработали в самом начале эпидемии, позволила избежать негативного сценария развития ситуации», - сказал Шапошников.

Он отметил, что меры экономической поддержки для граждан и бизнеса, медицинских работников, сыграли решающую роль в том, чтобы избежать негативных последствий от пандемии.

Более того, депутатский корпус смог в кратчайшие дни изменить формат своей работы без ущерба для качества.

«Важной датой для Московской городской Думы стало 27 мая 2020 года – когда состоялось первое пленарное заседание в дистанционной форме. Всего из 22 заседаний столичного парламента в 2020 году 13 были подведены посредством видео-конференц-связи. Кстати, цифровизация стала главным трендом уходящего года», - отметил Шапошников.

По его словам, из 10,3 тысячи обращений граждан, направленных в столичный парламент, почти 10 тысяч поступили письменно, в том числе более 8 тысяч по информационным каналам и через сайт Мосгордумы.

«Традиционно проект городского бюджета стал ключевым законопроектом в осеннюю сессию. Документ сохранил свою социальную направленность, несмотря на то, что он формировался в условиях пандемии», - добавил Шапошников.

В следующем году Москва вложит рекордные 741 миллиарда рублей в модернизацию всей системы столичной медицины. Мегаполис также продолжит инвестировать в развитие и строительство социальной инфраструктуры. 604,9 миллиарда направят на реализацию Адресной инвестиционной программы и 587,2 миллиарда рублей – на капитальный ремонт, приобретение оборудования и подвижного состава, развитие районов, реновацию и достройку проблемных объектов.

«Такой подход к распределению бюджетных средств позволит, с одной стороны, сохранить здоровье граждан в условиях эпидемии, и, с другой – не допустить развития коронакризиса, при котором экономические последствия пандемии могут оказаться не менее серьезными, чем социальные», - сказал председатель Мосгордумы.

Москва сохранила все обязательства перед горожанами. Так, в 2020 году закреплены выплаты и льготы для «детей войны» - жителей Москвы, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

«В следующем году нас ждут две юбилейные даты – 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. В рамках программы «Памяти Московского народного ополчения», которую реализует столичный парламент с 2015 года, запланирована серия юбилейных мероприятий», - отметил Шапошников.

Он выразил надежду на то, что пандемия не помешает в 2021 году воплотить все задуманное в жизнь.