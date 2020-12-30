РИАМО - 30 дек. На Белорусском направлении Московской железной дороги в среду вечером электрички следуют с опозданием из-за обрыва контактного провода, на месте работают специалисты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«В настоящее время дальние электропоезда Белорусского направления МЖД следуют с опозданием из-за обрыва контактного провода на станции Голицыно», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на место ЧП оперативно прибыла бригада железнодорожников, которая восстановила поврежденный провод.

Собеседник добавил, что сейчас принимаются все необходимые меры по сокращению опоздания электричек.