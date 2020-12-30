РИАМО - 30 дек. На Белорусском направлении Московской железной дороги в среду вечером электрички следуют с опозданием из-за обрыва контактного провода, на месте работают специалисты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.
«В настоящее время дальние электропоезда Белорусского направления МЖД следуют с опозданием из-за обрыва контактного провода на станции Голицыно», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на место ЧП оперативно прибыла бригада железнодорожников, которая восстановила поврежденный провод.
Собеседник добавил, что сейчас принимаются все необходимые меры по сокращению опоздания электричек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии