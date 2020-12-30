РИАМО - 30 дек. В Подмосковье подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора региона Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Конкурс проводился среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии региона», - говорится в сообщении.

В номинации «Загородная гостиница года» в категориях от «без звезд» до «три звезды» первое место занял отель «Софрино Парк 2*» в Пушкинском округе, второе — дом отдыха «Компонент» категория «без звезд» в Солнечногорске.

Также конкурсная комиссия на первое место в номинации «Загородная гостиница года» в категориях от «четыре звезды» до «пять звезд» занял бутик-отель «Сенешаль 5*» в Солнечногорске, второе место досталось курорту «Царьград Спас-Тешилово 5*» в Серпухове, третье — отелю «Софрино Парк 4*» в Пушкинском округе.

В номинации «Городская гостиница года», в категориях «без звезд» до «три звезды», первым оказался бутик-отель «Воскресенский 3*» в Истре, второе место осталось за гостиницей «40-й меридиан Арбат 3*» в Коломенском округе, третье — за гостиницей «Старая гостиницы Лавры 3*» в Сергиево-Посадском округе.

Первое место в номинации «Городская гостиница года» в категориях от «четыре звезды» до «пять звезд» досталось бутик-отелю «Татьяна Provence 4*» в Одинцовском округе. Второе место - гостинице «Эдем 4*» (Орехово-Зуевский округ). Третье место - отелю «Клевер 4*» в Клину.

Приз в номинации «Мини-отель года» забрал отель «Silky Way» в Люберцах, второе место тут досталось гостинице «Вдохновение» в Клину, третье — гостевому дому «Villa a la Russe» в Красногорске.

Лучшим в номинации «Эко-отель года» стал отель «Лепота» в Талдомском округе, второе место занял отель «Руза Фэмили Парк и СПА».

В номинации «SPA-отель года» лучшим стал «Артурс Village&SPA» в Мытищах, на втором месте оказался гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл» в Егорьевске, на третьем — гостиница «Гуси-лебеди» в Богородском округе.

«Горнолыжный отель года» — отель «Шуколово» горнолыжного клуба Л. Тягачева в Дмитровском округе. Второе место в этой номинации получил Гостиничный комплекс парка «Яхрома» в Дмитровском округе.

Лучшим «Бизнес-отелем года» стал «Park Inn by Radisson Одинцово 4*». На втором месте в этой номинации — отель «Ibis аэропорт Домодедово 3*», на третьем — отель «Планета IQ 4*» во Фрязине.

Тройка лидеров в номинация «Пансионат (дом отдыха) года» следующая — ФГБУ «СКК «Подмосковье» МО РФ в Мытищах, ПАО «РКК Энергия» пансионат «Восход» в Сергиево-Посадском округе и ФГБУ Пансионат с лечением «Звенигородский».

Лучшим «Хостелом года» стал гостевой дом «Апарт-Руза» в Рузском округе.

В номинации «Кемпинг (глэмпинг) года» лучшим стал глэмпинг «Под небом» в Пушкинском городском округе, второе место занял кемпинг «Рузская Аляска», а третье — кемпинг «У Кремля» в Коломене.

Первое место в номинации «Туроператор года» досталось турфирме «Мир автобусов» из Коломенского округа, на второе место попал туроператор «Триумф» из того же муниципалитета, третье место досталось туроператору «Атлант-тур» в Зеленограде.

Главный приз в номинации «Турагент года» взяла туристическая компания «Турцентр ПЕРВЫЙ» в Коломенском округе, второе место - туристическая компания «Золотые купола» в Серпухове, третье — туристическая компания «Меридиан-Тур» в Подольске.

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