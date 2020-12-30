РИАМО - 30 дек. Лучшие объекты строительства и реставрации выбрали в проекте «Активный гражданин», свою точку зрения выразили более 130 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В голосовании были представлены здания и станции метро, стадионы, дороги, театры, построенные и отреставрированные в столице за последние три года и ставшие победителями конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что люди оценивали победителей в пяти номинациях: «Объекты метрополитена и ж/д транспорта», «Спортивные сооружения», «Дорожная инфраструктура», «Объекты культуры» и «Объекты реставрации».

Лучшим в номинации «Объекты метрополитена и ж/д транспорта» стал участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки».

Среди «Спортивных сооружений» особенно выделилась Большая спортивная арена спорткомплекса «Лужники».

В номинации «Дорожная инфраструктура» первое место досталось участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. А павильон «Космос» на ВДНХ возглавил рейтинг в категории «Объекты реставрации».