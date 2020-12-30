РИАМО - 30 дек. О последних днях народного артиста СССР, театрального режиссера и педагога Армена Джигарханяна рассказала медсестра клиники, в которой он скончался, сообщает kp.ru.
«Армен Борисович поступил к нам в тяжелом состоянии. Он понимал, кто он и как его зовут, но где он находится и кто мы, не понимал абсолютно. Я спросила его, какой сейчас год, он сказал: «1987-й». Он был дезориентирован в пространстве и во времени», — сказала сотрудница клиники.
По словам медработника, Джигарханяна никто не посещал.
По словам женщины, было видно, что за артистом длительное время никто не ухаживал.
«У него был диабет. Нужно было сначала его кормить, а потом колоть инсулин. В отсутствие сиделки уколы инсулина он, видимо, долгое время не получал, и это могло сказаться на здоровье», — заключила медсестра.
Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.
Будущий знаменитый актер родился в Ереване 3 октября 1935 года. Первый выход на сцену Джигарханяна состоялся в 1955 году. Через пять лет он дебютировал в фильме «Обвал».
Джигарханян имеет звание народного артиста СССР. Фильмография артиста насчитывает рекордное количество работ — свыше 300 картин, сериалов и телеспектаклей. Самыми известными и любимыми зрителями фильмами с его участием стали «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».
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