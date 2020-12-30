РИАМО - 30 дек. О последних днях народного артиста СССР, театрального режиссера и педагога Армена Джигарханяна рассказала медсестра клиники, в которой он скончался, сообщает kp.ru.

«Армен Борисович поступил к нам в тяжелом состоянии. Он понимал, кто он и как его зовут, но где он находится и кто мы, не понимал абсолютно. Я спросила его, какой сейчас год, он сказал: «1987-й». Он был дезориентирован в пространстве и во времени», —​ сказала сотрудница клиники.

По словам медработника, Джигарханяна никто не посещал.

«Он поступил к нам в очень запущенном состоянии: небритым, немытым, нестриженным. Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить», — добавила она.

По словам женщины, было видно, что за артистом длительное время никто не ухаживал.

«У него был диабет. Нужно было сначала его кормить, а потом колоть инсулин. В отсутствие сиделки уколы инсулина он, видимо, долгое время не получал, и это могло сказаться на здоровье», — заключила медсестра.

Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.

Будущий знаменитый актер родился в Ереване 3 октября 1935 года. Первый выход на сцену Джигарханяна состоялся в 1955 году. Через пять лет он дебютировал в фильме «Обвал».

Джигарханян имеет звание народного артиста СССР. Фильмография артиста насчитывает рекордное количество работ — свыше 300 картин, сериалов и телеспектаклей. Самыми известными и любимыми зрителями фильмами с его участием стали «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43». ​