РИАМО - 30 дек. Есть несколько правил, как подготовить организм к предстоящему употреблению спиртного, чтобы немного избавить себя от последствий интоксикации, сообщили врачи.
Так, доктора отметили, что вероятность появления похмелья в основном зависит от количества выпитого алкоголя, а не от того, какой напиток выбран.
«Есть такая народная рекомендация (и она соответствует данным физиологов), что небольшое количество алкоголя, принятое заранее, позволяет печени активировать выработку специального фермента. Он обеспечивает регуляцию процесса уничтожения так называемого «внутреннего алкоголя» и улучшает обмен веществ», – сказал врач-психиатр, нарколог, автор проекта Mednauka.net Михаил Тетюшкин в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что таким образом организм получает сигнал, который свидетельствует о том, что сейчас его будут травить. Так, печень мобилизует ресурсы на спасение организма. Выпивать нужно заранее, а не тогда, когда застолье идет полным ходом.
Терапевт, кардиолог, врач профилактической и превентивной медицины Анастасия Середа в эфире радио Sputnik отметила, что есть необходимость и в выборе качественного проверенного алкоголя, в котором содержится низкое количество сахара, а именно сухие вина или шампанское брют. В день, предшествующий застолью, рекомендуется выпить витамины группы В и витамин С. Они помогут расщепить алкоголь.
Она сказала, что лучше выпивать слабоалкогольные напитки в низких дозировках. Перед употреблением алкоголя важно принимать пищу, иначе алкоголь застанет организм врасплох, а также сорбенты, которые захватывают и выводят токсины. Так, примером послужит активированный уголь. Облегчить похмелье можно с помощью лимонного сока, разведенного с водой в пропорции 1:2 или меда, растворенного в половине стакана воды, который нужно пить понемногу в течение дня.
Самым похмельным алкоголем считается виски. За ним идет темный ром, бурбон, красное вино и бренди.
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе?
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«Селедка под шубой»
Ты – неизменный участник новогодних застолий, любишь отдыхать по-русски, громко и шумно. Такая русская экзотика, которая обязательно есть в меню ресторанов русской кухни. С подарками и нарядом ты особо не заморачиваешься, но обязательно после 12 идешь в гости к соседям, как подружки Нади из «Иронии судьбы», а потом – на улицу, гулять под гром фейерверков. Правда, «шуба» - самый неоднозначный салат на новогоднем столе, ведь никогда не знаешь – что там внутри. Главное – грамотно приготовить и соблюсти пропорции. Стоит перебрать с алкоголем – и тогда праздник может закончиться непредсказуемо для всех. Если же все пойдет удачно – ты будешь самым стойким гостем праздника и останешься за столом, даже когда все уже пошли спать.
Ты – яркий, сочный и зажигательный, любишь праздники и тусовки. Ты способен освежить любую, даже самую унылую компанию. Когда ты попадаешь за стол, настроение у всех окружающих моментально становится оранжевым. Это ты без устали развлекаешь всех всю ночь, организуешь поджигание бумажек с желаниями, открываешь шампанское и запускаешь фейерверки, нарядившись в карнавальный костюм.
Ты привык «вариться» в своем мире. Не любишь быть в центре внимания, но без тебя все равно не обходится праздничное застолье, ведь ты – неизменный его участник. Без тебя Новый год – как холодец без мяса. Ты не любишь эксперименты и креатив и предпочтешь шумной вечеринке спокойный праздник под новогодние ТВ-шоу в знакомой компании. Правда, пока вокруг говорят тосты, танцуют и играют в шарады, ты можешь незаметно напиться и быстро оказаться лицом в салате.
Ты – человек традиции, домашний и семейный, так что у тебя все «по классике». Ты – настоящий центр и «база» новогоднего застолья, как салат «Оливье», и уверен, что Новый год нужно встречать дома в кругу семьи. Тебя все любят, поэтому в твоем доме на Новый год собираются все родные и многочисленные друзья. В тебе грамотно сочетаются все необходимые «ингредиенты», поэтому ты никогда не напьешься и обязательно проследишь, чтобы все получили подарки и не спалили новогоднюю елку. Правда, в классический рецепт иногда можно добавить что-то необычное вроде раковых шеек и каперсов, возможно, тогда праздник станет интереснее!
«Дорого-богато – это про тебя. Ты любишь все самое лучшее, потому что заслужил это упорной работой весь год. Поэтому ты ни за что не будешь портить дорогое шампанское пеплом от бумажек с желаниями и не прожжешь новое платье (костюм) или шубу искрами от настольного салюта и бенгальских огней. Ты предпочтешь посмотреть салют в Москве из окна дорогого ресторана под выступления модных артистов и продолжить праздновать на неспешном афтер-пати. Зато тем, кто окажется в твоем обществе, обеспечены хорошие подарки на Новый год.
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