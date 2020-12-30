РИАМО - 30 дек. Есть несколько правил, как подготовить организм к предстоящему употреблению спиртного, чтобы немного избавить себя от последствий интоксикации, сообщили врачи.

Так, доктора отметили, что вероятность появления похмелья в основном зависит от количества выпитого алкоголя, а не от того, какой напиток выбран.

«Есть такая народная рекомендация (и она соответствует данным физиологов), что небольшое количество алкоголя, принятое заранее, позволяет печени активировать выработку специального фермента. Он обеспечивает регуляцию процесса уничтожения так называемого «внутреннего алкоголя» и улучшает обмен веществ», – сказал врач-психиатр, нарколог, автор проекта Mednauka.net Михаил Тетюшкин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что таким образом организм получает сигнал, который свидетельствует о том, что сейчас его будут травить. Так, печень мобилизует ресурсы на спасение организма. Выпивать нужно заранее, а не тогда, когда застолье идет полным ходом.

Терапевт, кардиолог, врач профилактической и превентивной медицины Анастасия Середа в эфире радио Sputnik отметила, что есть необходимость и в выборе качественного проверенного алкоголя, в котором содержится низкое количество сахара, а именно сухие вина или шампанское брют. В день, предшествующий застолью, рекомендуется выпить витамины группы В и витамин С. Они помогут расщепить алкоголь.

Она сказала, что лучше выпивать слабоалкогольные напитки в низких дозировках. Перед употреблением алкоголя важно принимать пищу, иначе алкоголь застанет организм врасплох, а также сорбенты, которые захватывают и выводят токсины. Так, примером послужит активированный уголь. Облегчить похмелье можно с помощью лимонного сока, разведенного с водой в пропорции 1:2 или меда, растворенного в половине стакана воды, который нужно пить понемногу в течение дня.

Самым похмельным алкоголем считается виски. За ним идет темный ром, бурбон, красное вино и бренди.​