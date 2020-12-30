РИАМО - 30 дек. Молодых россиян, которые не хотят носить медицинскую маску, нужно образовывать и объяснять, почему ее следует носить, пожилым людям стоит раздавать средства защиты бесплатно, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Мы необразованные, мы знаем правила, но не выполняем их. Образованный человек правила безопасности знает и выполняет их. Поймите, что маски человек носит не для того, чтобы кому-то сделать лучше, а чтобы себя защитить», — сказал Онищенко в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что человека, который не носит маску, штрафуют за то, что он не хочет сам себя защищать.

«Абсурдность этой идеи состоит в том, что людей приходится штрафовать. Носите маски», — добавил Онищенко.

Говоря о пенсионерах, он подчеркнул, что они — самые уязвимые для вируса люди.

«Им я бы им раздавал эти маски, поскольку они точно их сами не могут купить. Я знаю, какую пенсию получает моя мама, и она на эти деньги ничего не сможет купить, но у нее есть я. Это мой святой долг обеспечить ее, но у многих другая ситуация. Мы должны им дать средства защиты и заставлять носить маски их не надо будет», —​ заключил Онищенко.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.

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«Фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

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- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.