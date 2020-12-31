РИАМО - 31 дек. В новогоднюю ночь наземный общественный транспорт Москвы, а также метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать для пассажиров бесплатно и в круглосуточном режиме.

Проезд на метро и МЦК будет бесплатным с 20:00 четверга, 31 декабря до 06:00 пятницы, 1 января.

Наземный транспорт — автобусы, электробусы, трамваи — также будет курсировать бесплатно для горожан с 20:00 до 06:00.

При этом 59 маршрутов наземного транспорта будут курсировать всю новогоднюю ночь, а 100 — до 03:30. Кроме того, в городе запустят 15 ночных маршрутов.

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят обслуживание пассажиров в новогоднюю ночь до 02:30.

Общественный транспорт в Москве украсили к новогодним праздникам. Гирлянды, плакаты наклейки и другую символику можно увидеть на трамваях, автобусах и электробусах. В метро на Кольцевой линии запустили специальный новогодний состав «Еж».

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