РИАМО - 31 дек. Доступ жителей и гостей столицы на Красную площадь закроют с 18:00 четверга, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Данное решение принято для того, что бы не создавать скопление граждан в одном месте в связи с риском заражения коронавирусом.

При этом ГУМ-каток на Красной площади будет работать до 19:00.

На территории Москвы до 15 января действует ряд ограничительных мер по коронавирусу. В частности, рестораны, клубы, бары, караоке и дискотеки, а также другие развлекательные заведения не работают с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в столице запрещены общегородские массовые мероприятия и детские новогодние представления, не работают рождественские ярмарки.

При этом москвичи могут гулять по улицам города, а также посещать парки.