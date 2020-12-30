РИАМО - 30 дек. Курс рубля в январе будет зависеть от объема иностранных инвестиций и цен на нефть, сообщил заведующий лабораторией института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Согласно прогнозу аналитиков, в первый месяц нового года рубль стабилизируется, а биржевые индексы незначительно снизятся.

«В январе рубль будет достаточно стабильным, может быть, даже немного укрепится, потому что, как правило, в январе приходят новые иностранные портфельные инвестиции», — сказал Абрамов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что разные фонды начинают свой год с того, что завозят деньги на развивающиеся рынки. Приток валюты даст укрепление рубля.

«Немножко, мне кажется, повысится нефть, потому что в США сейчас принимают новую программу поддержки в условиях пандемии. Это влияет на рост оптимизма по восстановлению экономики и, соответственно, повышает цены», —​ добавил Абрамов.​