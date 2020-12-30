РИАМО - 30 дек. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт в Подмосковье будет работать по графику выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В четверг, 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут работать по обычному графику рабочего дня», — говорится в сообщении.

С расписанием маршрутов можно ознакомиться в автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах.

Пригородные поезда 31 декабря проследуют по расписанию пятницы, с 1 по 9 января электрички будут работать по расписанию субботы, а 10 января – по расписанию воскресенья. Для удобства пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи поезда будут работать дольше.

«Также будет продлен график работы МЦД-1 и МЦД-2 в ночь с 31 декабря на 1 января. На МЦД-1 последний поезд от станции Одинцово отправится в 03:50, а со станции Лобня – 01:58. На МЦД-2 последний поезд от станции Нахабино отправится в 01:51, а от станции Подольск – 01:55», — отмечается в материале.

В период праздников назначат дополнительные поезда. Перед поездкой пассажиров просят уточнять расписание.