РИАМО - 30 дек. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт в Подмосковье будет работать по графику выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В четверг, 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут работать по обычному графику рабочего дня», — говорится в сообщении.
С расписанием маршрутов можно ознакомиться в автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах.
Пригородные поезда 31 декабря проследуют по расписанию пятницы, с 1 по 9 января электрички будут работать по расписанию субботы, а 10 января – по расписанию воскресенья. Для удобства пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи поезда будут работать дольше.
В период праздников назначат дополнительные поезда. Перед поездкой пассажиров просят уточнять расписание.
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